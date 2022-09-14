Çin'in Zhongxing-1e Roketi Başarıyla Yörüngeye Girdi Güncel Haberler WENCHANG, 14 Eylül (Xinhua) -- Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketinin değiştirilmiş bir versiyonu olan ve yeni bir uydu taşıyan Zhongxing-1E Çin'in güneyindeki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahasından havalanırken görülüyor, 13 Eylül 2022. WENCHANG, 14 Eylül (Xinhua) -- Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketinin değiştirilmiş bir versiyonu olan ve yeni bir uydu taşıyan Zhongxing-1E Çin'in güneyindeki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahasından havalanırken görülüyor, 13 Eylül 2022. Zhongxing-1E, planlanan yörüngeye başarıyla girdi. (Fotoğraf: Tu Haichao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Uzay Aracı Eylül Güncel Haberler

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