Çin'in Zhongxing-1e Roketi Başarıyla Yörüngeye Girdi
Güncel Haberler
WENCHANG, 14 Eylül (Xinhua) -- Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketinin değiştirilmiş bir versiyonu olan ve yeni bir uydu taşıyan Zhongxing-1E Çin'in güneyindeki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahasından havalanırken görülüyor, 13 Eylül 2022.
WENCHANG, 14 Eylül (Xinhua) -- Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketinin değiştirilmiş bir versiyonu olan ve yeni bir uydu taşıyan Zhongxing-1E Çin'in güneyindeki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahasından havalanırken görülüyor, 13 Eylül 2022. Zhongxing-1E, planlanan yörüngeye başarıyla girdi. (Fotoğraf: Tu Haichao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel