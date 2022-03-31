Çin'in Zhejiang Eyaletindeki Çay Bahçelerinde Hasat Zamanı - Haberler

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Çin'in Zhejiang Eyaletindeki Çay Bahçelerinde Hasat Zamanı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Zhejiang Eyaletindeki Çay Bahçelerinde Hasat Zamanı

BEIJING, 31 Mart (Xinhua) — Geleneksel olarak kaliteli Çin çayı, bu yıl 5 Nisan'a denk gelen Qingming Festivali'nden önce ilkbaharda toplanması gereken ilk çay filizlerinden yapılıyor. (Fotoğraf: Long Wei/Xinhua)

BEIJING, 31 Mart (Xinhua) — Geleneksel olarak kaliteli Çin çayı, bu yıl 5 Nisan'a denk gelen Qingming Festivali'nden önce ilkbaharda toplanması gereken ilk çay filizlerinden yapılıyor. (Fotoğraf: Long Wei/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, 31 Mart, Nisan, Güncel, Haberler

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