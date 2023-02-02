Çin'in Zhejiang Eyaletinde Hedef 2025'te 1,2 Milyonun Üzerinde Yeni Enerjili Araç Üretmek Güncel Haberler HANGZHOU, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in önde gelen ekonomik güç merkezi konumunda bulunan Zhejiang eyaleti yakın zamanda yeni enerjili otomobil sektörünün gelişimini hızlandırmaya yönelik bir eylem planı açıkladı. HANGZHOU, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in önde gelen ekonomik güç merkezi konumunda bulunan Zhejiang eyaleti yakın zamanda yeni enerjili otomobil sektörünün gelişimini hızlandırmaya yönelik bir eylem planı açıkladı. Plana göre Zhejiang'ın yıllık yeni enerjili araç üretimi 2025 yılına kadar 1,2 milyonu aşarak eyaletin toplam otomobil üretiminin yüzde 60'ından fazlasına karşılık gelecek. Zhejiang, çok sayıda önemli yeni enerjili araç işletmesine destek vererek üretim planlarını optimal hale getirmelerine ve üst düzey yeni enerjili araç arzını artırmalarına yardımcı olacak. Eyalet ayrıca yeni enerjili araçların markalaşmasını hızlandıracak, rekabetçi işletmelerin dış piyasalara genişlemelerine destek verecek ve 2025'te 200.000'in üzerinde yeni enerjili araç ihraç etmeye çalışacak. Eyalet, 2025 yılına kadar halka açık alanlarda 100.000'den fazla şarj ünitesi inşa etmeyi de hedefliyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Tragger Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Zhejiang Eyaletinde Hedef 2025'te 1,2 Milyonun Üzerinde Yeni Enerjili Araç Üretmek - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.