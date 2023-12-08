Çin'in Zhejiang eyaleti, Bulgaristan'da kültür turizmini tanıttı
Çin'in Zhejiang eyaletinden bir heyet, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen bir forumda eyaletin cazibe merkezlerini tanıtarak Bulgar turistleri ağırladı.
SOFYA, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaletinin kültür turizmini tanıtmak üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen bir forumda, Çin'in ulusal turizm markası "Nihao China" ile poz veren bir kadın, 7 Aralık 2023.
Çin'in Zhejiang eyaletinden bir heyet, Perşembe günü Sofya'da eyaletin cazibe merkezlerini tanıtan bir forumda Bulgar turistleri ağırladı. (Fotoğraf: Marian Draganov/Xinhua)