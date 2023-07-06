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Çin'in Zhangjiajie Kenti Serinlemek İsteyen Turistlerin Gözdesi Oldu

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Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin Zhangjiajie şehrindeki Tianmen Dağı Ulusal Orman Parkı, yaz aylarında "serinlik" isteyen çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.

Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin Zhangjiajie şehrindeki Tianmen Dağı Ulusal Orman Parkı, yaz aylarında "serinlik" isteyen çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhangjiajie'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Hunan Güncel Haberler

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