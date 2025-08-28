Çin'in Zafer Günü Törenine 26 Yabancı Lider Katılacak

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek Zafer Günü anma törenine Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 26 yabancı lider katılacak.

Çin'de, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamaları kapsamında 3 Eylül'de büyük bir askeri geçit töreni düzenlenecek.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hong Lei perşembe günü yaptığı açıklamada anma etkinliklerine katılacak yabancı liderleri şöyle sıraladı: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Başkanı Kim Jong-un, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong, Laos Devlet Başkanı ve Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Thongloun Sisoulith, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Nepal Başbakanı KP Sharma Oli, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhamed Muizzu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Küba Komünist Partisi Merkezi Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Myanmar Devlet Başkanı Vekili Min Aung Hlaing.

Çin hükümetinin daveti üzerine, çeşitli ülkelerin parlamento başkanları, başbakan yardımcıları ve üst düzey temsilcileri ile uluslararası kuruluşların başkanları ve eski üst düzey siyasetçiler de Zafer Günü anma törenlerine katılacak.