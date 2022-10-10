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Çin'in Yurtiçi Geçerli Buluş Patent Sayısı 3 Milyonu Geçti

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Çin'in Yurtiçi Geçerli Buluş Patent Sayısı 3 Milyonu Geçti

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan bir yazılım kasabasındaki Royole'de verilen patente bakan bir kişi, 13 Kasım 2016.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan bir yazılım kasabasındaki Royole'de verilen patente bakan bir kişi, 13 Kasım 2016. (Fotoğraf: Li Mingfang/Xinhua)

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nden (NIPA) Pazar günü yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasındaki geçerli buluş patentlerinin sayısı, dijital teknolojiler alanındaki oranın artmasıyla 3 milyonu aştı.

NIPA yetkilisi Ge Shu düzenlediği basın toplantısında Eylül ayı itibarıyla Çin ana karasında 3,15 milyonun üzerinde geçerli buluş patenti düzenlendiğini söyledi.

Ge, Çin patentlerinin yüzde 30'undan fazlasının, yeni enerjili araçlar, dijital yaratıcılık ve yüksek kaliteli ekipman imalatı gibi gelişmekte olan stratejik sektörlere ait olduğunu ve yüzde 13'ünün patent süresinin 10 yılın üzerinde olduğunu belirtti.

Temmuz itibarıyla 326.000 Çinli işletme, 2,09 milyon geçerli buluş patentine sahip.

Dijital teknolojiler alanındaki patent artışına dikkat çeken Ge, Temmuz itibarıyla Çin'de en fazla geçerli buluş patentine sahip üç sektörün bilgisayar teknolojisi, ölçümler ve dijital iletişim olduğunu ifade etti.

Ge, patent sayısının Çin'in bir inovasyon gücü olarak uluslararası statüsünü daha da artırdığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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