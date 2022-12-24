Çin'in Yurtdışında Aldığı Müteahhitlik Projelerini Toplam Değeri Ocak-Kasım Döneminde Arttı

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'na göre, yılın ilk 11 ayında Çin'in yurtdışında aldığı müteahhitlik projelerinin toplam değeri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artışla 1,31 trilyon yuana (yaklaşık 188 milyar ABD doları) yükseldi.

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'na göre, yılın ilk 11 ayında Çin'in yurtdışında aldığı müteahhitlik projelerinin toplam değeri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artışla 1,31 trilyon yuana (yaklaşık 188 milyar ABD doları) yükseldi.

Bu dönemde yurtdışında alınan müteahhitlik projelerinin tamamlanan iş hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 artışla 893,39 milyar yuan oldu.

Çinli girişimlerin Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerde imzaladığı yurtdışı müteahhitlik projelerinin hacmi bu dönemde 98,19 milyar ABD doları, iş cirosu ise 71,95 milyar ABD doları oldu.

Ülkenin yurtdışı müteahhitlik projeleri, ulaştırma, inşaat, enerji mühendisliği ve petrokimya sektörleri başta olmak üzere çeşitli sektörlere yayılıyor.