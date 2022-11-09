Çin'in Yurtdışına Doğrudan Yatırımları Üst Üste 10. Yılda da Dünyanın İlk Üçünde Yer Aldı

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu ve Devlet Kambiyo İdaresi'nin ortak raporuna göre, Çin'in yurtdışına doğrudan yatırımı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 16,3 artarak 178,82 milyar ABD dolarına ulaştı ve dünyada ikinci sıraya yerleşti.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu ve Devlet Kambiyo İdaresi'nin ortak raporuna göre, Çin'in yurtdışına doğrudan yatırımı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 16,3 artarak 178,82 milyar ABD dolarına ulaştı ve dünyada ikinci sıraya yerleşti.

Rapora göre, Çin'in yurtdışına doğrudan yatırımları 2021 sonu itibarıyla üst üste 10. yılda da dünyanın ilk üçünde yer aldı.

2021 sonunda, Çin'in yurtdışına doğrudan yatırım stoku 2,79 trilyon dolar olarak gerçekleşti ve üst üste beşinci yılda da küresel olarak ilk üç arasında konumlandı.

Geçen yıl Çin'in yurtdışına doğrudan yatırımının yüzde 80'inden fazlası kiralama ve ticari hizmet, toptan ve perakende, imalat, finans ve ulaşım sektörlerine aktı ve toplamda 10 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirildi.

Rapora göre, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelere yapılan yatırımlar, toplam 24,15 milyar dolar ile geçen yıl da büyümeye devam etti ve tarihi bir zirveye ulaştı.