Çin'in Yurtdışı Temsilciliklerinde Jiang Zemin Anısına Bayraklar Yarıya İndirildi Güncel Haberler BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bulunan Çin Başkonsolosluğu'nda eski Çin Cumhurbaşkanı Jiang Zemin'in ölümü nedeniyle yas tutmak için yarıya indirilen Çin bayrağı, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Johannesburg Çin Konsolosluğu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bulunan Çin Başkonsolosluğu'nda eski Çin Cumhurbaşkanı Jiang Zemin'in ölümü nedeniyle yas tutmak için yarıya indirilen Çin bayrağı, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Johannesburg Çin Konsolosluğu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güney Afrika Johannesburg Aralık Güncel Haberler

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