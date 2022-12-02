Çin'in Yurtdışı Temsilciliklerinde Jiang Zemin Anısına Bayraklar Yarıya İndirildi
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BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bulunan Çin Başkonsolosluğu'nda eski Çin Cumhurbaşkanı Jiang Zemin'in ölümü nedeniyle yas tutmak için yarıya indirilen Çin bayrağı, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Johannesburg Çin Konsolosluğu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bulunan Çin Başkonsolosluğu'nda eski Çin Cumhurbaşkanı Jiang Zemin'in ölümü nedeniyle yas tutmak için yarıya indirilen Çin bayrağı, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Johannesburg Çin Konsolosluğu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel