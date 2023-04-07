Çin'in Yurt Dışına Yolladığı Sağlık Personeli 60 Yılda 290 Milyon Hastayı Tedavi Etti

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin son 60 yılda, 76 ülke ve bölgeye toplam 30 bin sağlık personeli göndererek, yerel halka koydukları teşhisler sonucu 290 milyon kişiye tedavi sağladı.

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin son 60 yılda, 76 ülke ve bölgeye toplam 30 bin sağlık personeli göndererek, yerel halka koydukları teşhisler sonucu 290 milyon kişiye tedavi sağladı.

İlk Çin Sağlık Ekibi'nin Afrika'ya gönderilmesinin 60. yıldönümü münasebetiyle Perşembe günü Beijing'de düzenlenen uluslararası sempozyumda, Çinli sağlık ekiplerinin 56 ülkedeki 115 merkezde çalıştıkları ve bunların neredeyse yarısının zor şartlar altında ücra bölgelerde bulundukları belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Geliştirme ve Araştırma Merkezi Genel Müdürü Fu Qiang, Ebola ve Sarı Humma ile mücadeleden Kovid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrol edilmesine kadar, Çin Sağlık Ekibi üyeleri ile halk sağlığı uzmanlarının, görev yaptıkları dost ülkelerin tanı ve tedavi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak, yerel halk için zengin miraslar bıraktıklarını söyledi.

Çin-Afrika Enstitüsü Başkanı Li Xinfeng de, Afrika ülkelerine sağlık ekipleri konuşlandırmanın, Çin ile Afrika arasındaki, en fazla sayıda ülkeyi kapsayan ve en dikkat çekici sonuçların ulaşıldığı en kapsamlı işbirliği projelerinden biri olduğunu ve bunun da Çin'in insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk oluşturma vizyonunu da somutlaştırdığını belirtti.

Sağlık ve Nüfus Araştırmaları Enstitüsü kıdemli araştırma görevlilerinden Gan Ge ise, Çin Sağlık Ekibi üyelerinin yalnızca Afrika ülkelerine yönelik tıbbi hizmetlere erişimi genişletmekle ve yerel tıp ve halk sağlığı hizmetlerini iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda Çin tıp kültürünü ve sağlık geliştirme kavramlarını tanıtarak Çin-Afrika dostluğu ve işbirliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Çin Ulusal Sağlık Geliştirme ve Araştırma Merkezi ile Çin-Afrika Enstitüsü tarafından düzenlenen sempozyuma, Cezayir'in Beijing Büyükelçisi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ofisi yetkilisi, Çin Sağlık Ekibi üyeleri, uzmanlar ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi katıldı.