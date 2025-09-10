Çin'in Yurt Dışına Yaptığı Yatırımlar 2024'te %8,4 Artış Gösterdi

XİAMEN, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'in yurt dışına yapılan doğrudan yabancı yatırımları, 2024 yılında yıllık yüzde 8,4 artışla net 192,2 milyar ABD dolarına ulaştı.

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde pazartesi günü yayımlanan istatistik bültenine göre Çin'in yurt dışına yapılan doğrudan yabancı yatırımlarının, bir önceki yıla göre 0,5 yüzde puanlık artışla dünya toplamının yüzde 11,9'unu oluşturmasıyla Çinli işletmelerin, küresel yatırımdaki lider konumlarını sürdürdüğü belirtildi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu ve Çin Devlet Kambiyo İdaresi tarafından pazartesi günü başlayan 25. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda ortaklaşa yayımlanan verilere göre Çin, yurt dışına yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda 13. yıl art arda küresel olarak ilk üç sırada yer alırken, kesintisiz 9 yıldır da bu yatırımlarda yüzde 10'u aşan bir paya sahip.

2024 yılı sonu itibarıyla Çinli yatırımcıların 190 ülke ve bölgede kurduğu yaklaşık 52.000 işletmenin yüzde 70'i ya karlılık ya da kara geçiş performansı bildirdi.

Çin'in Asya, Latin Amerika, Avrupa ve Okyanusya'daki yatırımları geçen yıl büyümeye devam ederken, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelere yaptığı doğrudan yatırımlar ise yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi.

Çin 2024 yılında yurt dışında 18 ayrı endüstri sektörüne doğrudan yabancı yatırım yaptı. Ayrıca toptan ve perakende, kiralama ve ticari hizmetler, imalat, finans ve madencilik olmak üzere beş sektördeki yatırımların her biri 10 milyar ABD dolarını aşarak, toplamın yüzde 80'inden fazlasını oluşturdu.

Bültende Çin'in yurt dışına yapılan yatırımlarının önemli karşılıklı faydalar sağladığı ve küresel ekonomiye giderek daha fazla katkı sunduğu da belirtildi. Çin'in yurt dışına yapılan yatırımları geçen yıl mal ihracatına 211 milyar ABD doları tutarında katkı sağladı. 3,6 trilyon ABD doları satış geliri elde eden yurtdışındaki işletmeler, ev sahibi ülke ve bölgelere 82,1 milyar ABD doları vergi ödedi.