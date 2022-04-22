Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları arttı

Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı.

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Çinli şirketlerin yurt dışına yaptıkları finansal olmayan doğrudan yatırımlar ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde 26,92 milyar dolara ulaştı.

Toptan ve perakende ticaret alanındaki yatırımlar yüzde 36,3, imalat sektörü yatırımları yüzde 13,3'lük artış kaydetti.

"Kuşak ve Yol Girişimi" güzergahındaki ülkelere yatırımlar ise yüzde 19 artışla 5,26 milyar dolara ulaştı.