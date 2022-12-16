Çin'in Yunnan Şehrinde Yeni Yüksek Hızlı Demiryolu Faaliyete Geçti Güncel Haberler KUNMİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan ve Yunnan eyaletindeki Mengzi ve Mile şehirlerini birbirine bağlayan 106 km'lik yüksek hızlı demiryolu Cuma günü hizmete girdi. KUNMİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan ve Yunnan eyaletindeki Mengzi ve Mile şehirlerini birbirine bağlayan 106 km'lik yüksek hızlı demiryolu Cuma günü hizmete girdi. Saatte 250 km hız yapılabilecek şekilde tasarlanan yeni demiryolu, Mengzi ile eyalet merkezi Kunming arasındaki seyahat süresini 69 dakikaya indirdi. Haziran 2018'de başlayan demiryolunun inşaatı boyunca bölgedeki karmaşık jeolojik yapının üstesinden gelmek için toplam 52 köprü ve 10 tünel inşa edildi. Çin Demiryolu Kunming Bürosu Grubu Ltd. Şti yolcu taşımacılığı departmanı müdür yardımcısı Shi Liang'a göre, Çin'in güneybatı bölgesi ile ASEAN ülkeleri arasındaki demiryolu ağının önemli bir parçası olan yüksek hızlı demiryolu, hat boyunca kırsal etnik bölgelerin kentleşme sürecini hızlandırmada olumlu bir rol oynayacak. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Kunming Aralık Güncel Haberler

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