Çin'in Yunnan Eyaletinin Ocak-Temmuz Dönemi Turizm Gelirleri 500 Milyar Yuana Yaklaştı

KUNMİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin kültür ve turizm departmanının Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında verilen bilgiye göre, yılın ilk yedi ayında eyaleti 439 milyon turistin ziyaret ettiği kayıtlara geçerken, bu sayı 2019 yılının aynı dönemindeki seviyenin yüzde 93,2'sine ulaştı. Eyalet kültür ve turizm departmanı, Ocak-Temmuz döneminde turizm gelirlerinin toplam 495,68 milyar yuan ile (yaklaşık 72,32 milyar ABD doları) 2019'un aynı dönemindeki seviyenin yüzde 80'ine ulaştığını açıkladı. Departman direktörü Zhao Guoliang'a göre eyalet, Kovid-19 pandemisinin olumsuz etkisiyle başa çıkabilmek için yılbaşından bu yana aralarında turizm kuponları dağıtmak ve turizm pazarının canlanmasını teşvik etmek de dahil olmak üzere bir dizi olumlu politika uygulamaya koydu. Zhao, Kovid-19 durumunun iyileşmesi ve politikaların etkisiyle, Yunnan'da sadece Temmuz ayında turist ziyaretlerinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,3, turizm gelirlerinin ise bir önce yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54,1 arttığını sözlerine ekledi. Yunnan, aralarında Lijiang'ın Eski Kenti ve Hani pirinç terasları gibi beş UNESCO Dünya Mirası alanın da bulunduğu zengin turizm kaynaklarına sahip.