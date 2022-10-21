Çin'in Yunnan Eyaletinin Merkezi Kunming'de Karabaş Martılar
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KUNMİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de bulunan Dianchi Gölü'nün kıyısında bir karabaş martıyı besleyen bir kişi, 20 Ekim 2022. Karabaş martılar her yıl kış mevsimini daha sıcak bir ortamda geçirmek için Kunming'e geliyor.
KUNMİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de bulunan Dianchi Gölü'nün kıyısında bir karabaş martıyı besleyen bir kişi, 20 Ekim 2022. Karabaş martılar her yıl kış mevsimini daha sıcak bir ortamda geçirmek için Kunming'e geliyor. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel