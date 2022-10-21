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Çin'in Yunnan Eyaletinin Merkezi Kunming'de Karabaş Martılar

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Çin'in Yunnan Eyaletinin Merkezi Kunming'de Karabaş Martılar

KUNMİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de bulunan Dianchi Gölü'nün kıyısında bir karabaş martıyı besleyen bir kişi, 20 Ekim 2022. Karabaş martılar her yıl kış mevsimini daha sıcak bir ortamda geçirmek için Kunming'e geliyor.

KUNMİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de bulunan Dianchi Gölü'nün kıyısında bir karabaş martıyı besleyen bir kişi, 20 Ekim 2022. Karabaş martılar her yıl kış mevsimini daha sıcak bir ortamda geçirmek için Kunming'e geliyor. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Kunming Güncel Haberler

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