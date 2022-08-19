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Çin'in Yunnan Eyaletinden Tayland'a Çiçek İhracatı Kolaylaştırıldı

Çin'in Yunnan Eyaletinden Tayland'a Çiçek İhracatı Kolaylaştırıldı

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KUNMİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki büyük çiçek tedarikçisi Yunnan eyaleti, Tayland'a çiçek ihracatını kolaylaştırmak amacıyla bir dizi elverişli plan geliştirdi.

KUNMİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki büyük çiçek tedarikçisi Yunnan eyaleti, Tayland'a çiçek ihracatını kolaylaştırmak amacıyla bir dizi elverişli plan geliştirdi. Çiçeklerin tazeliğini garanti altına almak amacıyla, Xishuangbanna Dai Özerk İli'nde yer alan Mengla ilçesindeki gümrükler, gümrük işlemlerini kolaylaştırmak için yeşil bir kanal kurdu. Gümrüklere göre önceden beyan ve muayenede öncelik gibi önlemler de alındı.

Yunnan'dan 40'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç edilen çiçekler, geçen yıl 520 milyon yuana (yaklaşık 76,6 milyon ABD doları) ulaşan ihracat değeriyle ülke çapında ilk sırada yer aldı. Tayland için 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe giren Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması, Yunnan çiçek ihracatı için yeni fırsatlar getirdi. Yunnan'daki şirketler, eyalet merkezi Kunming'deki gümrük makamlarından RCEP menşe belgesi başvurusunda bulunarak Tayland pazarına sıfır gümrük vergisi ile çiçek ihraç edeb iliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Togo Cumhuriyeti Kunming Tayland Güncel Haberler

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