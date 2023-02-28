Çin'in Yunnan Eyaletinden Antik Çay Ağaçlarının Korunmasıyla İlgili Yeni Düzenleme

Geleneksel Çin çay demleme teknikleri, 2022'de UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lincang kentindeki Cangyuan Wa Özerk İlçesi'nde bulutlarla kaplı çay tarlası görülüyor, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

KUNMİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde, kısa süre önce antik çay ağaçlarını koruma amaçlı bir dizi düzenleme başlatıldı. Yerel yetkililer tarafından yapılan duyuruya göre, düzenlemeler 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Yunnan Eyaleti Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, yabani çay ağaçlarının ve 100 yaşın üzerindeki ekili çay ağaçlarının korunması, yönetimi, araştırılması ve kullanımıyla ilgili çeşitli konuların ele alınması üzerine toplam 30 düzenlemenin yürürlüğe konulduğu açıklandı.

Söz konusu düzenlemelerde, antik çay gen kaynaklarının tam döngülü bilimsel koruması, büyüme yönetimi, çevre koruma, ağaçları başka yere nakil etme, yararlanma ve imha hususları yer alıyor.

Önemli bir çay üretim bölgesi olan Yunnan'da, çok sayıda antik çay ağacı kaynağı bulunuyor. Yapılan ön araştırma, eyalet genelinde yaklaşık 20 milyon antik çay ağacı olduğunu gösteriyor.

Çay antik çağlardan beri onu yetiştiren, hasat eden, işleyen ve lezzetinin tadını çıkaran insanlarla Çin kültürünün ayrılmaz bir parçası oldu.

Çin'de yeşil, sarı, koyu, beyaz, kokulu ve siyah olmak üzere altı farklı kategoride çay bulunuyor. Çin'de ayrıca çiçek kokulu çaylar gibi yeniden işlenmiş çay çeşitleri de dahil olmak üzere 2000'in üzerinde çay ürünü mevcut.