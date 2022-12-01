Çin'in Yunnan Eyaletindeki Doğa Koruma Alanında Kışlayan Nadir Turnalar Rekor Sayıya Ulaştı

KUNMİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki ulusal bir doğa koruma alanında, ülkede birinci sınıf devlet koruması altındaki bir tür olan kara boyunlu turnaların sayısı kışlama döneminde yeni bir rekor kırdı.

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinin Zhaotong şehrindeki Dashanbao Ulusal Kara Boyunlu Turnalar Doğa Koruma Alanı'ndaki kara boyunlu turnalar görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wu Taiping/Xinhua)

KUNMİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki ulusal bir doğa koruma alanında, ülkede birinci sınıf devlet koruması altındaki bir tür olan kara boyunlu turnaların sayısı kışlama döneminde yeni bir rekor kırdı.

Dashanbao doğa koruma alanı yönetim bürosu, Pazar günü sabah 8.00 itibariyle, Yunnan Dashanbao Ulusal Kara Boyunlu Turnalar Doğa Koruma Alanı tarafından toplam 2.260 göçmen kara boyunlu turnanın gözlemlendiğini ve bunun koruma alanının kurulduğu 1990'dan bu yana en yüksek sayı olduğunu bildirdi.

Koruma alanı yönetim bürosundan mühendis Wu Taiping, nadir turnaların, bu yıl 31 Ekim civarında koruma alanında kışlamaya başladığını belirtti ve geçen yıl Dashanbao doğa koruma alanında kışlayan kara boyunlu turnaların toplam sayısının 1.926'ya ulaştığını söyledi.

Zhaotong şehrinin Zhaoyang bölgesinde bulunan koruma alanı, Yunnan-Guizhou Platosu'ndaki göçmen kara boyunlu turnalar için en önemli kışlama habitatı ve aktarma istasyonunu oluşturuyor. Koruma alanı aynı zamanda, bu türün birim alanı başına Çin'in en büyük miktardaki dağılımına sahip olmaktan gurur duyuyor.

Son yıllarda koruma alanı, göçmen kuşlar için ekolojik ortamını istikrarlı bir şekilde iyileştirmek amacıyla sulak alanların korunması ve restorasyonu ve besin kaynağı üslerinin inşası gibi koruma önlemlerini uygulamak için kararlı bir çaba gösterdi.

Son üç yılda ortalama 1.500'den fazla kara boyunlu turnanın kışlama için koruma alanına geldiği görülürken, bu yerel koruma çabaları sayesinde diğer göçmen kuşların sayısı da artıyor.