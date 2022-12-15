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Çin'in Yunnan Eyaletinde Mile-Mengzi Yüksek Hızlı Demiryolu Hizmete Açılıyor

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Çin'in Yunnan Eyaletinde Mile-Mengzi Yüksek Hızlı Demiryolu Hizmete Açılıyor

KUNMİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Mile-Mengzi yüksek hızlı demiryolu yakında hizmete girecek.

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KUNMİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Mile-Mengzi yüksek hızlı demiryolu yakında hizmete girecek. 107 km uzunluğundaki demiryolu, her ikisi de Yunnan eyaletinin Honghe Hani ve Yi özerk ilinde bulunan Mile ve Mengzi kentlerini birbirine bağlıyor. Hatta işleyecek yolcu trenleri saatte 250 km hızla sefer yapacak.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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