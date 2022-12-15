Çin'in Yunnan Eyaletinde Mile-Mengzi Yüksek Hızlı Demiryolu Hizmete Açılıyor
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KUNMİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Mile-Mengzi yüksek hızlı demiryolu yakında hizmete girecek.
KUNMİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Mile-Mengzi yüksek hızlı demiryolu yakında hizmete girecek. 107 km uzunluğundaki demiryolu, her ikisi de Yunnan eyaletinin Honghe Hani ve Yi özerk ilinde bulunan Mile ve Mengzi kentlerini birbirine bağlıyor. Hatta işleyecek yolcu trenleri saatte 250 km hızla sefer yapacak.figureIndex1figureIndex2figureIndex3figureIndex4figureIndex5figureIndex6
Kaynak: Xinhua / Güncel