Çin'in Yunnan Eyaletinde Mile-Mengzi Yüksek Hızlı Demiryolu Hizmete Açılıyor Güncel Haberler KUNMİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Mile-Mengzi yüksek hızlı demiryolu yakında hizmete girecek. figureIndex0 KUNMİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Mile-Mengzi yüksek hızlı demiryolu yakında hizmete girecek. 107 km uzunluğundaki demiryolu, her ikisi de Yunnan eyaletinin Honghe Hani ve Yi özerk ilinde bulunan Mile ve Mengzi kentlerini birbirine bağlıyor. Hatta işleyecek yolcu trenleri saatte 250 km hızla sefer yapacak. figureIndex1figureIndex2figureIndex3figureIndex4figureIndex5figureIndex6 Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Yunnan Eyaletinde Mile-Mengzi Yüksek Hızlı Demiryolu Hizmete Açılıyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.