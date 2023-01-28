Çin'in Yunnan Eyaletinde Görüntülenen Muhteşem Dağ Manzarası Güncel Haberler HABER: Çin'in Yunnan eyaletinde görüntülenen muhteşem dağ manzarası ÇEKİM LİSTESİ: Dağların çeşitli görüntüleri HABERİ İÇERİĞİ: Güneşin sıcaklığında rengarenk bulutlar, altın rengi dağlar. HABER: Çin'in Yunnan eyaletinde görüntülenen muhteşem dağ manzarası ÇEKİM LİSTESİ: Dağların çeşitli görüntüleri HABERİ İÇERİĞİ: Güneşin sıcaklığında rengarenk bulutlar, altın rengi dağlar... İyi şansın işareti olduğuna inanılan Bahar Festivali sırasında Çin'in Yunnan Eyaleti'nde görüntülenen muhteşem manzaralar göz kamaştırıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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