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Çin'in Yunnan Eyaletinde Görüntülenen Muhteşem Dağ Manzarası

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HABER: Çin'in Yunnan eyaletinde görüntülenen muhteşem dağ manzarası ÇEKİM LİSTESİ: Dağların çeşitli görüntüleri HABERİ İÇERİĞİ: Güneşin sıcaklığında rengarenk bulutlar, altın rengi dağlar.

HABER: Çin'in Yunnan eyaletinde görüntülenen muhteşem dağ manzarası

ÇEKİM LİSTESİ:

Dağların çeşitli görüntüleri

HABERİ İÇERİĞİ:

Güneşin sıcaklığında rengarenk bulutlar, altın rengi dağlar...

İyi şansın işareti olduğuna inanılan Bahar Festivali sırasında Çin'in Yunnan Eyaleti'nde görüntülenen muhteşem manzaralar göz kamaştırıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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