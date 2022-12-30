Çin'in Yunnan Eyaletinde Dinozor Fosilleri Keşfedildi

KUNMİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaleti bilgilendirme ofisi Çarşamba günü yaptığı açıklamayla 2020'nin sonundan bu yana eyaletin dokuz bölgesinde dinozor fosilleri keşfedildiğini duyurdu.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Chuxiong Yi Özerk İline bağlı Lufeng kentindeki bir bölgedeki kazıda keşfedilen dinozor fosilleri, 28 Aralık 2022. Yunnan eyaleti bilgilendirme ofisi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre 2020'nin sonundan bu yana Yunnan'da dokuz bölgede dinozor fosilleri keşfedildi. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)

KUNMİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaleti bilgilendirme ofisi Çarşamba günü yaptığı açıklamayla 2020'nin sonundan bu yana eyaletin dokuz bölgesinde dinozor fosilleri keşfedildiğini duyurdu.

Bu dinozor fosillerine yönelik acil kazı çalışmaları yakında, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropolojisi Enstitüsü tarafından üstlenilecek.

Chuxiong Yi Özerk İlinin Lufeng kenti, Wuding ilçesi ve Shuangbai ilçesinde bulunan fosillerin fazla derinde gömülü olmadığını ve kemiklerin şeklinin kolaylıkla ayırt edilebildiğini söyleyen Eyalet Doğal Kaynaklar Dairesi Yardımcı Direktörü Chen Jun, bazı fosillerin yağmur nedeniyle yüzeye çıktığını sözlerine ekledi.

İlk incelemelere göre Shuangbai ilçesindeki dinozor fosili setlerinden biri orta ve geç Jura dönemine, diğerleriyse erken Jura dönemine tarihleniyor.

Chuxiong'da 1938'den bu yana 410'dan fazla dinozor fosili seti keşfedildi.