Çin'in Yunnan Eyaleti Kahve Turizmini Teşvik Ediyor

KUNMİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan Eyaleti'nin kültür ve turizm yetkilileri, kahve kaynaklarıyla bağlantılı turizmin yüksek kaliteli gelişimini daha da artırmak amacıyla yakın zamanda altı turist rotası açtı.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan Eyaleti'nin Pu'er şehrindeki yerel bir kahve şirketinde demlenmiş kahveyi test eden personel, 22 Şubat 2022. (Fotoğraf: Chen Xinbo/ Xinhua)

KUNMİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan Eyaleti'nin kültür ve turizm yetkilileri, kahve kaynaklarıyla bağlantılı turizmin yüksek kaliteli gelişimini daha da artırmak amacıyla yakın zamanda altı turist rotası açtı.

Rotalar, Baoshan, Pu'er ve Dali dahil olmak üzere Yunnan'daki yedi büyük kahve üretim merkezini kapsıyor.

Yunnan'ın merkezi Kunming'in tur rehberleri derneğinden tur rehberi Jiang Daoping, "Kahve hasadı mevsiminde turistler kahve çekirdeklerini toplamaktan yıkama ve kurutmaya kadar tüm süreci öğrenebilir. Hatta gezileri sırasında kendi elleriyle öğütüp bir fincan kahve çıkarabilirler" dedi.

Çok etnikli büyük bir nüfusa sahip Yunnan, tablo gibi manzaralar ve Çin'deki önemli bir çay ve kahve üretim alanı gibi zengin turizm kaynaklarına ev sahipliği yapıyor.

Eyalet, kahve temalı tarım, kültür ve turizmin entegre gelişimini hızlandırdı.

2021 yılında eyalette, 93.333 hektara ulaşan kahve üretim alanlarında 100.000 tondan fazla kahve çekirdeği üretildi. Tüm sanayi zincirinin üretim değeri 31,63 milyar yuana (yaklaşık 4,4 milyar ABD doları) ulaştı.