Çin'in Yunnan Eyaleti, Asırlık Çay Ağaçlarının Korunmasına İlişkin Yönetmeliği Onayladı

KUNMİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan Eyaleti, eski çay ağaçlarına ilişkin bir koruma yönetmeliğini onayladı ve bu yönetmelikle, eyalette 100 yaşın üzerindeki yabani ve yetiştirilmiş çay bitkilerinin daha iyi korunması gerekliliğini şart koştu.

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinin Xishuangbanna Dai Özerk İli'nde yer alan Menghai ilçesine bağlı Laobanzhang köyünde, ön ayıklama işleminden sonra kurutulan çay yaprakları, 30 Mayıs 2020. (Fotoğraf: Wu Han/Xinhua)

KUNMİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan Eyaleti, eski çay ağaçlarına ilişkin bir koruma yönetmeliğini onayladı ve bu yönetmelikle, eyalette 100 yaşın üzerindeki yabani ve yetiştirilmiş çay bitkilerinin daha iyi korunması gerekliliğini şart koştu.

1 Mart 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik, eski çay bitkilerine ve yetişme ortamına zarar veren altı tür davranışı yasaklıyor. Eski çay ağaçlarının izinsiz kesilmesi ve taşınması, ağaç dallarının kesilmesi veya koparılması, köklerin kazılması ve eski çay ağaçlarının soyulması tamamen yasaklanıyor.

Yönetmeliğe göre, bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yasa dışı uygulamalar arasında, zararlı büyüme düzenleyicilerin ve kimyasal herbisitlerin kullanılması, atık gaz ve suyun boşaltılmasının yanı sıra ağaçların koruma alanı içinde atık kalıntılarının boşaltılması ve istiflenmesi yer alıyor.

Yunnan, çay ağaçlarının çeşitli gen kaynaklarına sahip olmakla övünüyor. Yönetmelik ayrıca Yunnan'ın eski çay ağaçlarının gen kaynaklarının uygun şekilde araştırılmasını ve kullanılmasını, iyi kalitede yeni çay ağacı çeşitlerinin yetiştirilmesini ve ayrıca ilgili endüstriyel zincirlerin kurulmasını savunuyor.