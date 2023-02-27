Çin'in Yunnan Eyaleti 10 Gigavatlık Üretim Kapasiteli Güneş Enerjisi Projeleri İnşa Edecek

KUNMİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaleti Pazartesi günü, enerji arzı sıkıntısını hafifletmeye yönelik bir yeşil hamleyle toplam 10 gigavatlık üretim kapasitesine sahip fotovoltaik proje anlaşmaları imzaladı.

Yunnan Eyaleti Enerji Yatırım Grubu ve Yunnan Eyaleti Yatırım Holding Grubu, Yunnan'daki yedi il ve kentten taraflarla proje anlaşmalarına imza attı.

Sözleşmesi yapılan projelerin toplam yatırım değeri yaklaşık 50 milyar yuan (yaklaşık 7,2 milyar ABD doları) düzeyinde. 4 gigavatlıklık kurulu kapasiteye sahip 64 projeden oluşan ilk parti, yaklaşık 20 milyar yuanlık bir yatırım içerecek.

Yıl içinde enerji şebekesine bağlanması planlanan ilk proje partisi, işletmeye alındıktan sonra Yunnan eyaletine her yıl 5,2 milyar kilovat-saatlik yeşil enerji sağlayacak.

Yunnan Eyaleti Enerji Yatırım Grubu Başkanı Hu Jun, bu projelerin, Yunnan'daki enerji arzı sıkıntısının kademeli olarak hafifletilmesi ve eyaletteki şirketlerin yeni enerjili işlerinin büyümesinin hızlandırılması açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.