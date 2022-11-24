Çin'in Yüksek Teknoloji Merkezi Shenzhen, İrlanda'da Yatırım Teşvik Konferansı Düzenledi

DUBLİN, 24 Kasım (Xinhua) -- İrlanda ile Çin'in güneyindeki Shenzhen arasında ekonomik işbirliğini ve karşılıklı yatırımları geliştirmek amacıyla Çarşamba günü Dublin'de bir yatırım teşvik konferansı düzenlendi.

DUBLİN, 24 Kasım (Xinhua) -- İrlanda ile Çin'in güneyindeki Shenzhen arasında ekonomik işbirliğini ve karşılıklı yatırımları geliştirmek amacıyla Çarşamba günü Dublin'de bir yatırım teşvik konferansı düzenlendi. Çin'de bir kıyı kenti olan Shenhzen, aynı zamanda yüksek teknoloji merkezi olarak biliniyor.

Çin'in İrlanda Büyükelçiliği Ticari Danışmanı Wang Jiabao, Çin-İrlanda ekonomik ve ticari ilişkisinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü, her iki yönde yatırımların iyi bir ivmeyi koruduğunu söyledi. Wang, 2022 Shenzhen Küresel Yatırım Teşvik Konferansı İrlanda oturumunun ikili ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandırmasını bekliyor.

Geçen yıl sonu itibarıyla Shenzhen'de yaklaşık 30 İrlandalı şirketin bulunduğuna dikkat çeken Shenzhen heyetinin Çinli temsilcilerine göre, İrlanda'nın biyo-eczacılık, finansal hizmetler, bilim ve teknoloji alanlarındaki avantajları, Shenzhen'in kararlı bir şekilde üst düzey imalatı geliştirmeye ve üst düzey imalat ile modern hizmet sektörünün entegrasyonunu teşvik etmeye dayanan endüstriyel gelişim stratejisiyle son derece uyumlu.

İrlanda'ya doğrudan yabancı yatırım çekmekten sorumlu bir devlet kurumu olan IDA Ireland'ın Asya Pasifik Direktörü Paraic Hayes, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, şu anda İrlanda'da 3.000'den fazla çalışanı olan 40'tan fazla Çinli şirket bulunduğunu ve bunların İrlanda'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunduğunu söyledi.

Hayes, İrlanda'nın, Çin'den, özellikle de Shenzhen'den daha fazla yatırım beklediğini vurguladı.

Konferans kapsamındaki bir panelde, İrlandalı iş dünyası temsilcileri Shenzhen'de yatırım konusundaki deneyimleri ile tavsiyelerini paylaştı ve Shenzhen'in iş ortamından, özellikle de inovasyon kapasitesinden övgüyle söz etti.

Çarşamba günü yapılan konferans, Shenzhen yerel yönetiminin dünya genelinde her yıl düzenlediği yatırım teşvik faaliyetlerinin bir parçasıydı.