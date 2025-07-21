Çin'in Yüksek Hızlı Demiryolu Ağı 10.000 Kilometre Daha Uzadı

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei, ülkede an itibarıyla faaliyette bulunan yüksek hızlı demiryolu hatlarının toplam uzunluğunun 2021-2024 döneminde 10.000 kilometre arttığını söyledi.

Liu, söz konusu dönemde kullanımda olan toplam demiryolu hattı uzunluğununsa 162.000 kilometreye ulaştığını belirtti.

Liu pazartesi günkü basın toplantısında 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) ulaştırma alanında elde edilen başarılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki sertifikalı sivil havalimanlarının sayısının 2024 sonu itibarıyla 263'e ulaştığını kaydeden Liu, 13. Beş Yıllık Plan döneminin (2016-2020) sonundan bu yana 22 havalimanının daha hizmete açıldığını söyledi.

Bakan, ülkenin kırsal bölgelerindeki toplam karayolu uzunluğunun da 2024 yılı sonu itibarıyla 4,64 milyon kilometreye ulaştığını ifade etti.