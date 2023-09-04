Çin'in Yuanjiang Şehri Gemi İnşa Endüstrisinde Büyük Atılım Kaydetti

1. Yatların çeşitli görüntüleri

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yuanjiang kentinde gemi inşa endüstrisi hızla gelişiyor.

Tamamı Yuanjiang kentinde inşa edilen üç yeni yat, Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yer alan Dubai'ye gönderildi.

"Bu yılın ilk yarısında tamamı Dubai'den olmak üzere altı sipariş aldık."

Gemi inşa endüstrisi, geçen yıl kaydettiği 10,5 milyar yuanı (1,49 milyar ABD doları) aşkın üretim değeriyle Yuanjiang kentinin temel sektörlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Yuanjiang kenti halihazırda gemi inşası ve ilgili destekleyici iş alanlarında faaliyet gösteren 59 şirkete ev sahipliği yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor.(XHTV)