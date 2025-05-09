Çin'in Yuan Cinsinden İthalat ve İhracatı Nisan Ayında Yüzde 5,6 Artış Gösterdi

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in yuan cinsinden toplam mal ithalat ve ihracatı nisan ayında yıllık bazda yüzde 5,6 artış gösterdi.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre geçtiğimiz ay Çin'in mal ihracatı yıllık yüzde 9,3 artışla 2,27 trilyon yuana (yaklaşık 314 milyar ABD doları) ulaşırken, ithalatı ise yıllık yüzde 0,8 artışla 1,57 trilyon yuan olarak kaydedildi.

Verilere göre, bu yılın ilk dört ayında Çin'in yuan cinsinden toplam mal ithalat ve ihracatı yüzde 2,4 artarak 14,14 trilyon yuana ulaştı.

Söz konusu dönemde Çin'in ihracatı yüzde 7,5 artışla 8,39 trilyon yuana yükselirken, ithalatı yüzde 4,2 düşüşle 5,75 trilyon yuana geriledi.