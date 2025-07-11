Çin'in Yoksulluğu Azaltma Deneyimleri Raporu Yayınlandı

Çin'in Yoksulluğu Azaltma Deneyimleri Raporu Yayınlandı
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Xinhua Enstitüsü, Çin'in yoksulluğu azaltma deneyimlerine dair raporunu yayımlayarak halk için daha iyi bir yaşam hedefini vurguladı.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Xinhua Haber Ajansı'nın ulusal üst düzey düşünce kuruluşu olan Xinhua Enstitüsü, Çin'in yoksulluğu azaltma deneyimlerine ilişkin bir rapor yayımladı.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Xinhua Haber Ajansı'nın ulusal üst düzey düşünce kuruluşu olan Xinhua Enstitüsü, Çin'in yoksulluğu azaltma deneyimlerine ilişkin cuma günü bir rapor yayımladı.

"Halk için Daha İyi Bir Yaşam Çabası: Çin'in Yoksulluğu Azaltma Başarısını Pekiştirme ve Genişletme Konusundaki Pratik ve Teorik Yenilikleri" başlıklı raporun Çince ve İngilizce versiyonları eş zamanlı olarak dünya çapında resmi olarak yayımlandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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