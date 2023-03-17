Çin'in Yiwu Şehrinde Kültür ve Turizm Ticareti Fuarı Düzenlenecek

Çin'in doğusunda bulunan Zhejiang eyaletinin Yiwu şehrindeki Yiwu Uluslararası Ticaret Pazarı'nda alışveriş yapan Hindistanlı (sağda) bir iş insanı, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- 17. Çin Yiwu Kültür ve Turizm Ürünleri Ticareti Fuarı, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan dünyanın önde gelen küçük ticaret eşyaları pazarı Yiwu'da 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu seneki etkinlikte ilk kez dijital ticaret ve Çinli moda ürünleri için yeni alanlar kurulacak ve etkinlik ziyaretçilere, çıplak gözle 3D, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) gibi yeni teknolojilerle yeni deneyimler yaşatacak.

Etkinlik için 60.000 metrekarelik sergi alanında 3.300'den fazla standart fuar standı kurulacak. Bu seneki fuar standı sayısı geçen yıla göre yüzde 12 artarken, sergilenen ürün sayısı da önceki etkinliğe göre yüzde 7 artışla 160.000 civarında olacak.