Çin'in Yılın İlk Çeyreğindeki Cari İşlemler Fazlası Rekor Seviyeye Ulaştı - Haberler

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Çin'in Yılın İlk Çeyreğindeki Cari İşlemler Fazlası Rekor Seviyeye Ulaştı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Yılın İlk Çeyreğindeki Cari İşlemler Fazlası Rekor Seviyeye Ulaştı

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü açıklanan resmi veriler, 2022'nin ilk çeyreğindeki cari işlemler fazlasının 88,9 milyar ABD dolarına ulaştığını gösterdi.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü açıklanan resmi veriler, 2022'nin ilk çeyreğindeki cari işlemler fazlasının 88,9 milyar ABD dolarına ulaştığını gösterdi. Rakam, geçmişte aynı dönemde kaydedilen en yüksek seviyeye işaret ediyor. Devlet Döviz İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Chunying, cari işlemler fazlasının, yılın ilk çeyreğindeki gayri safi yurtiçi hasılasına oranının yüzde 2,1 olduğunu belirtti. Wang, Çin'in uluslararası ödemeler dengesinin makul seviyede olmaya devam ettiğini vurguladı. Yılın ilk çeyreğinde mal ithalat ve ihracatındaki sabit büyümenin sürdüğünü, hizmet ticaret açığındaki daralmanın ise devam ettiğini belirten Wang, sınır ötesi çift yönlü yatırım ve finansmanın daha aktif hale geldiğine işaret etti. 145 milyar ABD doları fazlalığı da içeren mal ticaretindeki cari işlemler fazlası, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.

Xinhua / Güncel

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