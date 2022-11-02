Çin'in Yeşil Dönüşümü Devam Ederken Hidrojen Enerjisi Sektörü de Gelişiyor

Mart ayında yayınlanan ve hidrojen enerjisi endüstrisinin gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan ulusal bir planın ardından, Çin'deki yerel yönetimler, süratle gelişen sektörle ilgili politikaları ve yatırımları hayata geçirmeyi hızlandırıyor.

Mart ayında yayınlanan ve hidrojen enerjisi endüstrisinin gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan ulusal bir planın ardından, Çin'deki yerel yönetimler, süratle gelişen sektörle ilgili politikaları ve yatırımları hayata geçirmeyi hızlandırıyor.

Hidrojen, kömür ve doğal gaz gibi farklı birincil enerjilerden üretilebiliyor. Yenilenebilir enerjiden üretilene yeşil hidrojen deniliyor ve Çin'in hidrojen enerjisi endüstrisi de bu kilit öneme sahip yönde ilerliyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki rüzgar ve fotovoltaik enerji üssü olan Jilin eyaleti, 2035 yılına kadar 400 hidrojen yakıt istasyonu ve 100 milyar yuana (yaklaşık 13,9 milyar ABD doları) ulaşan üretim değerine sahip bir hidrojen enerjisi endüstrisi kurmayı planlıyor.

Çin'in orta kesimindeki Anhui eyaletinde Temmuz ayında megavat ölçekli bir hidrojen entegre kullanım istasyonu faaliyete geçti. İstasyon yenilenebilir elektrik ile yeşil hidrojen arasında düşük karbonlu bir sirkülasyon oluşturuyor. Tesis, hem yenilenebilir enerji ile üretilen elektrikle hidrojen üretip depolayabiliyor hem de hidrojeni elektriğe dönüştürebiliyor.

Hidrojen, elektrik depolama ve üretiminin yanı sıra lojistik ve inşaat alanında da kullanılıyor. Haziran ayında Çinli kamyon üreticisi FAW Jiefang, Jilin'de ürettiği 300 adet yakıt hücreli aracı Beijing, Shanghai, Shanxi ve diğer yerlerdeki müşterilerine teslim etti.

SES (Çince): LİU JİANGWEİ, FAW Jiefang Ticari Araç Geliştirme Enstitüsü Dekan Yardımcısı:

"Geçen yıl yeni enerjinin gelişimi için bir strateji hazırladık. Bu stratejinin üç adımı var: Birincisi, geleneksel araçları elektrikli araçlara dönüştürmek. İkincisi 2025 yılına kadar ana bileşenleri dijital ve akıllı hale getirmek. Sonuncusu ve en önemlisi ise 2030 yılına kadar yeni enerjili araçlar için tüm süreçleri kapsayan bir platform oluşturmak."

Ulusal plana göre 2025 yılına kadar Çin, yaklaşık 50.000 yakıt hücreli araca sahip olacak ve yenilenebilir enerjiden hidrojen üretimini yıllık 100.000 ila 200.000 tona ulaştıracak.

Xinhua haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)