Çin'in yerli yolcu uçağı C919, China Eastern Havayolları filosuna katıldı
Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından geliştirilen C919 yolcu uçağının yedincisi China Eastern Havayolları filosuna katıldı. Bu katılımla yerli büyük yolcu uçaklarında Çin'in ticari operasyonu hızlanmış oldu.
ÇEKİM TARİHİ: 29 Temmuz 2024
7. C919 uçağından çeşitli görüntüler
Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından geliştirilen C919 yolcu uçağının yedincisi China Eastern Havayolları filosuna katıldı.
Pazartesi günü gerçekleşen bu katılımla yerli büyük yolcu uçaklarında Çin'in ticari operasyonu hızlanmış oldu.
Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak kısa bir uçuşun ardından Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)