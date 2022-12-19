Çin'in Yerli Üretim Yolcu Uçağı Yurtdışı Piyasalara Girdi
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SHANGHAI, 19 (Xinhua) -- Çin'in yerli üretim bölgesel ticari jet uçağı ARJ21, ilk yurtdışı müşterisi olan Endonezya'nın TransNusa havayolu şirketine Pazar günü teslim edildi.
SHANGHAI, 19 (Xinhua) -- Çin'in yerli üretim bölgesel ticari jet uçağı ARJ21, ilk yurtdışı müşterisi olan Endonezya'nın TransNusa havayolu şirketine Pazar günü teslim edildi. Böylelikle Çin'in yurtiçinde geliştirdiği ilk yolcu uçağı dış piyasalara giriş yapmış oldu.
Teslim edilen uçak, tümü ekonomi sınıfı olmak üzere 95 koltuğa sahip. Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) uçağın dış kısmının mavi, sarı ve yeşille boyandığını belirtti.
Çin'in yurtiçinde geliştirdiği ARJ21 bölgesel uçağı 3.700 kilometrelik menzile sahip. Dağlık ve yaylalık bölgelerde uçabilen uçak çeşitli havalimanı şartlarına uyum sağlayabiliyor.
COMAC şu ana kadar yaklaşık 100 adet ARJ21 uçağının müşterilere teslim edildiğini, bu uçakların 100'den fazla kentte 300'den fazla rotada uçarak 5,6 milyondan fazla yolcu taşıdığını bildirdi.