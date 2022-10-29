Çin'in Yerli Üretim Dört Motorlu Büyük İnsansız Hava Aracı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Bir Çin şirketi tarafından bağımsız şekilde geliştirilen dört motorlu büyük insansız hava aracı ilk uçuşunu Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde başarıyla gerçekleştirdi.

Bir Çin şirketi tarafından bağımsız şekilde geliştirilen dört motorlu büyük insansız hava aracı ilk uçuşunu Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde başarıyla gerçekleştirdi.

Çift kuyruklu "Scorpion D" insansız hava aracının temel özellikleri arasında daha geniş alan, daha fazla yük ağırlığı, daha yüksek güç kaynağı kapasitesi ve daha fazla sistem güvenilirliği yer alıyor.

Yeni tip hava aracının, lojistik nakliyat ve kurtarma operasyonları gibi çok çeşitli görevlerde kullanılması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zigong'tan bildiriyor. (XHTV)