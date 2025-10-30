Çin'in Yerli Amfibi Uçağı AG600, Su Alıp Boşaltma Testini Başarıyla Tamamladı

Çin'in "AG600" adı verilen yerli üretim büyük amfibi uçağının doğal koşullardaki ilk su alıp boşaltma testinin yapıldığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, yangın söndürme görevleri için tasarlanan uçak, test uçuşunda ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde 190 kilometre mesafe katettikten sonra Songhua Gölü'nden su alıp araziye boşalttı.

Modelin su alıp boşaltma testleri, daha önce Hubey eyaletine bağlı Cingmın şehrinde oluşturulan test sahasında yapay koşullarda gerçekleştirilmişti.

12 tona kadar su taşıyabilen uçak, bir uçuşta 10 kez su alıp boşaltarak 120 tona kadar suyu aktarabiliyor, 4 hektardan fazla alanı yoğun yağmur koşullarına eş değer şekilde ıslatabiliyor.

"Su ejderi" adıyla anılıyor

Çin Havacılık Sanayi Şirketi (AVIC) tarafından acil durum ve afet kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan amfibi uçak, "Kulong" (su ejderi) adıyla anılıyor.

Uçağın karadan ve denizden havalandığı ilk test uçuşları, 2022'de yapılmıştı.

AVIC, mart ayının başında uçağın uçuşa elverişlilik lisansı için gereken tüm uçuş testlerini tamamladığını bildirmişti.

Çin Sivil Havacılık İdaresi, modelin uçuşa elverişliliğini tescil eden "tip lisansını" 20 Nisan'da, üretim lisansını da 11 Haziran'da vermişti.

Dünyanın en büyük amfibi uçağı

Uçağın, orman yangınlarını söndürme, denizde arama-kurtarma ve diğer kritik acil durum görevlerinde kullanılması hedefleniyor.

Tek koridorlu yolcu uçaklarından biraz daha geniş olan AG600, 38,9 metre uzunluğunda ve 11,7 metre yüksekliğinde gövdeye sahip. Uçağın kanat açıklığı 38,8 metreye ulaşıyor.

4 bin 500 metre maksimum menzile sahip AG600, kalkış ağırlığı bakımından dünyanın en büyük amfibi uçağı özelliğini taşıyor.

Modelin özel olarak orman yangınlarında kullanılmak üzere geliştirilen versiyonu, 60 tonla kalkış yapabilirken 12 tona kadar su taşıyabiliyor.

AG600, saatte 220 kilometre kadar düşük hızda ve orman seviyesinin 30 ila 50 metre üzerinde uçabiliyor.

Uçağın alçak irtifada düşük hızlarda seyredebilmesinin yangın bölgelerine etkin müdahalede avantaj sağlayacağı öngörülüyor.