Haberler

Çin'in Yerli Amfibi Uçağı AG600, Su Alıp Boşaltma Testini Başarıyla Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in büyük amfibi uçağı AG600, doğal koşullarda gerçekleştirilen ilk su alıp boşaltma testinde başarılı oldu. Uçak, 12 tona kadar su taşıma kapasitesi ile acil durum görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı ve yangın söndürme gibi kritik görevlerde etkin bir şekilde görev alması bekleniyor.

Çin'in "AG600" adı verilen yerli üretim büyük amfibi uçağının doğal koşullardaki ilk su alıp boşaltma testinin yapıldığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, yangın söndürme görevleri için tasarlanan uçak, test uçuşunda ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde 190 kilometre mesafe katettikten sonra Songhua Gölü'nden su alıp araziye boşalttı.

Modelin su alıp boşaltma testleri, daha önce Hubey eyaletine bağlı Cingmın şehrinde oluşturulan test sahasında yapay koşullarda gerçekleştirilmişti.

12 tona kadar su taşıyabilen uçak, bir uçuşta 10 kez su alıp boşaltarak 120 tona kadar suyu aktarabiliyor, 4 hektardan fazla alanı yoğun yağmur koşullarına eş değer şekilde ıslatabiliyor.

"Su ejderi" adıyla anılıyor

Çin Havacılık Sanayi Şirketi (AVIC) tarafından acil durum ve afet kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan amfibi uçak, "Kulong" (su ejderi) adıyla anılıyor.

Uçağın karadan ve denizden havalandığı ilk test uçuşları, 2022'de yapılmıştı.

AVIC, mart ayının başında uçağın uçuşa elverişlilik lisansı için gereken tüm uçuş testlerini tamamladığını bildirmişti.

Çin Sivil Havacılık İdaresi, modelin uçuşa elverişliliğini tescil eden "tip lisansını" 20 Nisan'da, üretim lisansını da 11 Haziran'da vermişti.

Dünyanın en büyük amfibi uçağı

Uçağın, orman yangınlarını söndürme, denizde arama-kurtarma ve diğer kritik acil durum görevlerinde kullanılması hedefleniyor.

Tek koridorlu yolcu uçaklarından biraz daha geniş olan AG600, 38,9 metre uzunluğunda ve 11,7 metre yüksekliğinde gövdeye sahip. Uçağın kanat açıklığı 38,8 metreye ulaşıyor.

4 bin 500 metre maksimum menzile sahip AG600, kalkış ağırlığı bakımından dünyanın en büyük amfibi uçağı özelliğini taşıyor.

Modelin özel olarak orman yangınlarında kullanılmak üzere geliştirilen versiyonu, 60 tonla kalkış yapabilirken 12 tona kadar su taşıyabiliyor.

AG600, saatte 220 kilometre kadar düşük hızda ve orman seviyesinin 30 ila 50 metre üzerinde uçabiliyor.

Uçağın alçak irtifada düşük hızlarda seyredebilmesinin yangın bölgelerine etkin müdahalede avantaj sağlayacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.