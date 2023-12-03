Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Yüzde 20,8 Arttı

Çin'in toplam yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesi Ekim ayı sonunda önceki yıla göre yüzde 20,8 artarak 1,4 milyar kilovata ulaştı. Bu rakam, ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin yüzde 49,9'unu oluşturuyor.

BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in toplam yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesi Ekim ayı sonunda, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 artışla 1,4 milyar kilovata ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre rakam, ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin yüzde 49,9'una karşılık geliyor.

Toplamda ise hidroelektrik enerjinin kurulu gücü 420 milyon kilovat, rüzgar enerjisinin 404 milyon kilovat, fotovoltaik enerjinin 536 milyon kilovat ve biyokütle enerjisinin kurulu gücü de 44 milyon kilovat olarak gerçekleşti.

İdare, ülkenin yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesinin yıl sonunda 1,45 milyar kilovatı aşmasının beklendiğini belirtti.

Çin'de yılın ilk 10 ayında yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi 2,33 trilyon kilovat-saate ulaşarak aynı dönemdeki ülkenin toplam elektrik üretiminin yüzde 31,8'ini oluşturdu.