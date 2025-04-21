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Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Yıllık %14,6 Arttı

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Mart sonu itibarıyla Çin'in kümülatif kurulu enerji üretim kapasitesi 3,43 milyar kilovata ulaştı. Güneş enerjisi üretim kapasitesi %43,4, rüzgar enerjisi üretim kapasitesi ise %17,2 artış gösterdi. Ancak enerji üretim projelerine yapılan yatırımlar geçen yıla göre düştü.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kümülatif kurulu enerji üretim kapasitesi mart sonu itibarıyla 3,43 milyar kilovata ulaşarak geçen yıla göre yüzde 14,6 artış gösterdi.

Ulusal Enerji İdaresi'nin pazar günü açıkladığı verilere göre güneş enerjisi üretim kapasitesi geçen ay sonu itibarıyla 950 milyon kilovata ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 artış sergiledi.

Rüzgar enerjisi üretim kapasitesi ise mart sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artışla 540 milyon kilovata ulaştı.

2025'in ilk üç ayında Çin'in önde gelen enerji üretim şirketlerinin enerji üretim projelerine yaptığı yatırım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 düşerek 132,2 milyar yuana (yaklaşık 18,34 milyar ABD doları) geriledi.

Verilere göre aynı dönemde elektrik şebekesi projelerine yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,8 artışla 95,6 milyar yuana ulaştı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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