Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Ocak-Şubat Aylarında Güçlü Bir Artış Sergiledi

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin Salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi yılın ilk iki ayında güçlü bir büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin Salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi yılın ilk iki ayında güçlü bir büyüme kaydetti.

Şubat sonu itibarıyla rüzgar enerjisinin kurulu gücü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla yaklaşık 370 milyon kilovata yükselirken, güneş enerjisinin kurulu gücü yıllık yüzde 30,8'lik güçlü bir artışla yaklaşık 410 milyon kilovata ulaştı.

Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi Şubat ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla yaklaşık 2,6 milyar kilovata ulaştı.

Çin, yeşil kalkınmayı sürdürmek için yıllar içinde yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdı.

Veriler, yılın ilk iki ayında Çin'in büyük enerji şirketlerinin güneş enerjisine yaptığı toplam yatırımın bir yıl öncesine göre neredeyse üç kat artarak 28,3 milyar yuana (yaklaşık 4,12 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi.