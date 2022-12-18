Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Ocak-Kasım'da Arttı

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Yeşil kalkınma hedefine devam eden Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi Ocak-Kasım döneminde de büyüme ivmesini sürdürdü.

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Yeşil kalkınma hedefine devam eden Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi Ocak-Kasım döneminde de büyüme ivmesini sürdürdü.

Çin Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre Kasım sonu itibarıyla Çin'in toplam kurulu enerji üretim kapasitesi yıllık yüzde 8,1 artarak yaklaşık 2,51 milyar kilovata ulaştı.

Yenilenebilir enerjinin alt kalemlerine bakıldığında; Çin'in rüzgar enerjisi kurulu gücü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 artışla 350 milyon kilovat olurken, güneş enerjisi kurulu gücü yıllık yüzde 29,4'lük artışla 370 milyon kilovata çıktı.

Çin özellikle çöl bölgelerinde yapımı hızlanan büyük ölçekli rüzgar enerjisi tesisleri ve fotovoltaik üslerle bu yıl yenilenebilir enerji yatırımını artırdı.

Yılın ilk 11 ayında Çin'in büyük enerji üretim şirketlerinin güneş enerjisine yaptığı toplam yatırım yıllık yüzde 290,1 gibi hızlı bir artışla 200 milyar yuana (yaklaşık 28,66 milyar ABD doları) çıktı.