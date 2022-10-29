Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Ocak-Eylül Döneminde Hızla Arttı

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Yeşil kalkınma arayışındaki Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi yılın ilk dokuz ayında hızlı artış gösterdi.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre Ocak- Eylül döneminde kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9'luk artışla 350 milyon kilovata yükselirken, kurulu güneş enerjisi kapasitesi bir yıl öncesine göre yüzde 28,8'lik artışla 360 milyon kilovata ulaştı.

Verilere göre Eylül sonu itibarıyla ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi, bir önceki yıla göre yüzde 8,1'lik artışla yaklaşık 2,48 milyar kilovata yükseldi.

Çin, karbondioksit emisyonlarında 2030'a kadar zirveye ulaşmayı ve 2060 yılına kadar da karbon-nötr olmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Yeşil kalkınma yolunda ilerleyen bir ülke olarak Çin; kurulu rüzgar, fotovoltaik, hidroelektrik, biokütle enerjisi kapasitelerinde dünyaya liderlik ediyor.