Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Beş Ayda Çift Haneli Büyüdü

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşma çabası sürerken, ülkenin yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi, yılın ilk beş ayında çift haneli büyüme kaydetti. Ulusal Enerji İdaresi'ne göre, Ocak-Mayıs ayları arasında rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yıla göre yüzde 17,6 artışla 340 milyon kilovata çıkarken güneş enerjisi çiftliklerinin kapasitesi yüzde 24,4 artarak 330 milyon kilovata ulaştı.

Veriler, Mayıs ayı sonunda ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin bir yıl öncesine göre yüzde 7,9 artarak yaklaşık 2,42 milyar kilovata ulaştığına işaret etti. Çin, 2030'a kadar karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarmak, 2060 yılına kadar da karbon nötrlüğüne ulaşmak amacıyla çaba göstereceğini açıklamıştı. Çin, enerji yapısını iyileştirmek için yenilenebilir enerji gelişiminde ilerlemeyi sürdürüyor. Geçen sene yayınlanan eylem planına göre, 2030'a kadar fosil dışı enerji tüketiminin payının yüzde 25 civarına çıkarılması planlanıyor.

Xinhua / Güncel