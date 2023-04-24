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Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Çeyrekte Arttı

Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Çeyrekte Arttı

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BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kurulu temiz enerji kapasitesi yılın ilk üç ayında güçlü büyüme kaydetti.

Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Çeyrekte ArttıÇin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin Baicheng şehrine bağlı Xinglongshan kasabasındaki bir rüzgar santrali, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Yubo/Xinhua)

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kurulu temiz enerji kapasitesi yılın ilk üç ayında güçlü büyüme kaydetti.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nden Pazar günü açıklanan verilere göre Mart ayı sonunda kurulu rüzgar enerjisi gücü yıllık yüzde 11,7 artışla yaklaşık 380 milyon kilovata yükselirken, kurulu güneş enerjisi gücü yıllık yüzde 33,7 artışla yaklaşık 430 milyon kilovata ulaştı.

Ülkenin toplam kurulu enerji üretim kapasitesi ise yıllık yüzde 9,1 artışla yaklaşık 2,62 milyar kilovata ulaştı.

Çin, yeşil kalkınma hedefinin bir parçası olarak yenilenebilir enerji yatırımını yıllar içinde artırdı.

Verilere göre 2023'ün ilk üç ayında Çin'in büyük enerji şirketlerinin güneş enerjisine yaptığı toplam yatırım bir önceki yıla göre neredeyse ikiye katlanarak 52,2 milyar yuan'a (yaklaşık 7,59 milyar ABD doları) çıktı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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