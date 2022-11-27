Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Büyümeye Devam Ediyor

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Yeşil kalkınma hedefini sürdüren Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi, bu yılın başından beri büyüme ivmesini sürdürüyor.

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Yeşil kalkınma hedefini sürdüren Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi, bu yılın başından beri büyüme ivmesini sürdürüyor.

Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre, Ekim ayı sonu itibarıyla Çin'in toplam kurulu enerji üretim kapasitesi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 oranında artarak yaklaşık 2,5 milyar kilovata ulaştı.

Özellikle, rüzgar enerjisi kurulu gücü bir yıl öncesine göre yüzde 16,6 artışla 350 milyon kilovata yükselirken, güneş enerjisinin kurulu gücü yıllık yüzde 29,2 oranında artarak 360 milyon kilovata çıktı.

Ülke, özellikle çöl bölgelerinde yapımı hızlanan büyük ölçekli rüzgar enerjisi tesisleri ve fotovoltaik üslerle bu yıl yenilenebilir enerji yatırımını artırdı.

Yılın ilk 10 ayında, Çin'in büyük enerji üretim şirketlerinin güneş enerjisine yaptığı toplam yatırım geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 326,7 gibi hızlı bir artışla 157,4 milyar yuan (yaklaşık 22 milyar ABD doları) oldu.