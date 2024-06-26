Çin'in yeniden kullanılabilir taşıyıcı roketi başarılı test gerçekleştirdi
Çin'in yeniden kullanılabilir taşıyıcı roketi, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde başarılı bir test gerçekleştirdi. Roketin animasyon görüntüleri yayınlandı.
ÇEKİM TARİHİ: Son animasyon görüntüleri
Çin'in yeniden kullanılabilir taşıyıcı roketinden çeşitli animasyon görüntüleri
Çin'in yeniden kullanılabilir taşıyıcı roketi, Pazar günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde 10 kilometrelik dikey kalkış ve iniş (VTOL) uçuş testini başarıyla tamamladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor. (XHTV)