Çin'in Yeniden Kullanılabilir Roketi Uzun Yürüyüş-12b Ateşleme Testini Tamamladı

Güncelleme:
Çin'in yeniden kullanılabilir roketi Uzun Yürüyüş-12B, yaklaşan uçuş görevleri öncesinde kritik bir statik ateşleme testini başarıyla tamamladı. Roket, ticari alçak yörünge uydularının konuşlandırılmasını desteklemek için tasarlandı ve 20 ton taşıma kapasitesine sahip.

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in yeniden kullanılabilir roketi Uzun Yürüyüş-12B cuma öğleden sonra gerçekleştirilen statik ateşleme testini başarıyla tamamlayarak, yaklaşan uçuş görevleri öncesinde kritik bir aşamayı geride bıraktı.

Test, Çin'in kuzeybatısındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinde gerçekleştirildi.

Çin Havacılık, Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren ticari bir roket üreticisi tarafından geliştirilen Uzun Yürüyüş-12B, ticari alçak yörünge uydularının konuşlandırılmasını desteklemek amacıyla tasarlandı. Yeni nesil yeniden kullanılabilir roket, Dünya'ya yakın yörüngeye 20 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip.

Şirket, testin roket tasarımının uygulanabilirliğini ve güvenilirliğini kapsamlı biçimde ortaya koyduğunu ve sonraki uçuş testleri için güçlü bir temel oluşturduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
