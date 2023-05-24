Çin'in Yeni Washington Büyükelçisi İkili İlişkileri Rayına Oturtma Çağrısı Yaptı

Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Xie Feng, Çin-ABD ilişkilerini rayına oturtmak için diyaloğu ilerletmek, farklılıkları yönetmek ve işbirliğini geliştirmek üzere Washington'u Çin ile birlikte çalışmaya çağırdı.

Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Xie Feng, Çin-ABD ilişkilerini rayına oturtmak için diyaloğu ilerletmek, farklılıkları yönetmek ve işbirliğini geliştirmek üzere Washington'u Çin ile birlikte çalışmaya çağırdı.

Xie, Salı günü öğleden sonra New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'na gelişinde basın mensuplarına söz konusu açıklamayı yaptı.

SES (İngilizce): XIE FENG, Çin'in yeni Washington Büyükelçisi:

"Çin halkının bir temsilcisi olarak, buraya Çin'in çıkarlarını korumaya geldim ve bunu kutsal sorumluluğum olarak kabul ediyorum. Çin halkının bir elçisi olarak, Çin-ABD arasındaki etkileşim ve işbirliğini ilerletmek için burada bulunuyor ve bunun önemli bir görev olduğuna inanıyorum. Çin-ABD ilişkileri halihazırda ciddi güçlük ve zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Büyükelçi olarak atanmak bana sadece onur vermekle kalmıyor, aynı zamanda büyük sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Çalışma arkadaşlarım ve ben sorumluluklarımızı yerine getirerek misyonumuzu gayret ve metanetle gerçekleştireceğiz.

ABD'nin Çin ile aynı yönde ilerlemesini ve Taiwan meselesi gibi önemli ve hassas konuları Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin ilkelerine uygun biçimde ele alarak, iki halkın ve dünyanın ortak çıkarları doğrultusunda hareket etmesini umut ediyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York'tan bildiriyor.(XHTV)