Çin'in Yeni Washington Büyükelçisi İkili İlişkileri Rayına Oturtma Çağrısı Yaptı

Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Xie Feng, "Çin halkının bir temsilcisi olarak, buraya Çin'in çıkarlarını korumaya geldim ve bunu kutsal sorumluluğum sayıyorum.

Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Xie Feng, ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelişinde basına kısa bir açıklama yaptı, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Xie Feng, "Çin halkının bir temsilcisi olarak, buraya Çin'in çıkarlarını korumaya geldim ve bunu kutsal sorumluluğum sayıyorum. Çin halkının bir elçisi olarak, Çin-ABD arasındaki etkileşim ve işbirliğini ilerletmek için burada bulunuyor ve bunun önemli bir görev olduğuna inanıyorum" dedi.

NEW YORK, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Xie Feng, Çin-ABD ilişkilerini rayına oturtmak için diyaloğu ilerletmek, farklılıkları yönetmek ve işbirliğini geliştirmek üzere Washington'u Çin ile birlikte çalışmaya çağırdı.

Xie, Salı günü öğleden sonra New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'na gelişinde basına yaptığı kısa açıklamada, "Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından ABD'nin 12. Çin Büyükelçisi olarak atanmaktan büyük onur duyuyorum" dedi.

Büyükelçi Xie, "Çin halkının bir temsilcisi olarak, buraya Çin'in çıkarlarını korumaya geldim ve bunu kutsal sorumluluğum olarak kabul ediyorum. Çin halkının bir elçisi olarak, Çin-ABD arasındaki etkileşim ve işbirliğini ilerletmek için burada bulunuyor ve bunun önemli bir görev olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.

Xie, "Çin-ABD ilişkileri halihazırda ciddi güçlük ve zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Büyükelçi olarak atanmak bana sadece onur vermekle kalmıyor, aynı zamanda büyük sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Çalışma arkadaşlarım ve ben sorumluluklarımızı yerine getirerek misyonumuzu gayret ve metanetle gerçekleştireceğiz" dedi.

Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, iki ülkenin yeni dönemde birbirleriyle iyi geçinmelerinin başlıca ve doğru yolunu temsil eden karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliğine odaklanan üç ilkeyi öne çıkardığını hatırlattı.

Xie, "ABD'nin Çin ile aynı yönde ilerlemesini ve Taiwan meselesi gibi önemli ve hassas konuları Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin ilkelerine uygun biçimde ele alarak, iki halkın ve dünyanın ortak çıkarları doğrultusunda hareket etmesini umut ediyoruz" dedi.

Büyükelçi, "13 yıl önce ABD'de çalışmıştım. Dünya son 13 yılda büyük değişimlerden geçti, tabii bu ABD için de geçerli" şeklinde konuştu.

Xie, "Görev sürem boyunca, Amerikan halkının her kesimiyle yoğun temas kurmayı, ülkeyi yakından gözlemleyip dinlemeyi, ayrıca etkileşim ve işbirliğini ilerletmenin yollarını araştırmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

Büyükelçi, "Basın ve diğer sektörlerden insanlarla da dostluk kurmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gelin, Çin-ABD ilişkilerine anlayış, eylem, cesaret ve metanetle katkıda bulunmak için birlikte çalışalım" diyerek sözlerini sonlandırdı.