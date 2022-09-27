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Çin'in Yeni Uzaktan Algılama Uydusu Fırlatıldı

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Çin'in Yeni Uzaktan Algılama Uydusu Fırlatıldı

XİCHANG, 27 Eylül (Xinhua) -- Yaogan-36 uydusunu taşıyan bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 26 Eylül 2022. Uydu Beijing saatiyle 21.38'de fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla girdi.

XİCHANG, 27 Eylül (Xinhua) -- Yaogan-36 uydusunu taşıyan bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 26 Eylül 2022. Uydu Beijing saatiyle 21.38'de fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla girdi. (Fotoğraf: Qiu Lijun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Eylül Güncel Haberler

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